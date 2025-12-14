VaiOnline
Dopo gara.
14 dicembre 2025 alle 01:05

«Dobbiamo essere più concreti negli ultimi metri» 

«Dobbiamo essere più cinici e concreti negli ultimi 20 metri». Il tecnico Alfonso Greco incassa un'altra prestazione solida, questa volta fuori casa, ma vuole evidenziare quello che ancora manca per rimettere la Torres in corsa. «Abbiamo fatto una gara aggressiva, di grande intensità e non penso ci siano dubbi sul fatto che la gara l'abbiamo fatta noi. Ci manca qualcosa negli ultimi 20 metri ed è un aspetto su cui dobbiamo migliorare assolutamente se vogliamo vincere le partite ed uscire da questa situazione. Vuol dire che dovrò lavorare ancora di più sotto questo aspetto».

Il pareggio ha più lati positivi che negativi, come sottolinea il mister dei rossoblù sassaresi: «Se guardiamo la prestazione direi che il bicchiere è mezzo pieno. Un punto ci consente di muovere ulteriormente la classifica, ma è logico che cercavamo i tre punti. Credo che lo si sia dimostrato perché fin dal primo minuto li abbiamo aggrediti alti ed il gioco è sempre stato nelle nostre mani. Volevamo i tre punti e c'è senza dubbio rammarico per non averli portati a casa anche nel finale con l'uomo in più».

Difesa in crescita

Nel bicchiere mezzo pieno c'è la prestazione difensiva, che tolta l'uscita a vuoto di Antonelli al 9' ha concesso davvero le briciole al Gubbio. L'allenatore torresino concorda: «Sono d'accordo. Abbiamo fatto un'ottima partita sul piano difensivo. Abbiamo concesso pochissimo e a prescindere dagli interpreti è un aspetto da cui ripartire. Siamo stati molto pratici e concreti, bravi a non rischiare praticamente nulla, ma in generale credo che l'intera gara l'abbia fatta la Torres».

Alfonso Greco fa professione di fiducia nella sua Torres: «Dobbiamo pensare positivo. Non vedo una squadra abbattuta o che si appiglia alla sfortuna. Vedo una squadra vogliosa e determinata e ben messa anche sul piano fisico perché sia col Pineto che qui abbiamo dimostrato un'ottima tenuta fisica. Come detto, dobbiamo essere più concreti negli ultimi 20 metri».

