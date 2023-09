«Dobbiamo essere più cattivi, più presenti negli ultimi venti metri». Ad Andrea Sottil, alla fine, sta bene il terzo pareggio stagionale. «La partita è stata quella che mi aspettavo. Fatta di seconde palle, di contrasti», mette subito le mani avanti l’allenatore dell’Udinese. «L’abbiamo impattata bene, anche se poi abbiamo rimesso in gioco il Cagliari. Dobbiamo essere più concreti e bravi a finalizzare quello che produciamo».

«Pari giusto»

Giornata contraddittoria, ieri alla Domus, per i friulani. «Abbiamo sofferto stranamente sui calci piazzati». E non sono gli unici dettagli su cui Sottil – ha già lasciato intendere – lavorerà parecchio nella settimana che porta alla prossima gara con la Fiorentina. «Abbiamo subito oltre il dovuto il Cagliari, abbiamo avuto poi la grande occasione con Lucca che ci poteva far vincere. Ma il pareggio, alla fine credo di sia il risultato più giusto per quanto visto nell’arco di tutta la partita». (f.g.)

