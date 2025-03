«Dobbiamo disarmare le parole e le menti» 

La salute del Papa migliora. Anche ieri la sala stampa vaticana riferisce di «lievi miglioramenti» grazie alla fisioterapia respiratoria e motoria che fa tutti i giorni. Ha dormito senza maschera e ventilazione meccanica; al suo posto l’ossigeno ad alti flussi. Anche questo, di giorno viene diminuito per una ossigenazione ordinaria. Piccoli progressi sui quali però resta la prudenza perché – si spiega – non si tratta di uno stacco definitivo, ma di una progressiva riduzione, fino al momento in cui Papa Francesco potrà tornare a respirare da solo.

Francesco anche ieri ha alternato terapia e fisioterapia alla preghiera e al lavoro. Con lo sguardo però oltre la finestra del decimo piano del Gemelli perché «in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda. La fragilità umana – si legge nella lettera che ha inviato al Corriere della Sera – ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide».

E allora «dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C'è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità. La guerra - scrive ancora Francesco - non fa che devastare le comunità e l'ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità».

Resta sospesa la sua agenda, fino a quando non lascerà il Gemelli. I reali d'Inghilterra, annunciando la loro visita in Italia, hanno comunicato che l’8 aprile vedranno Papa Francesco in Vaticano.

RIPRODUZIONE RISERVATA