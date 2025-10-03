VaiOnline
Gli avversari.
04 ottobre 2025 alle 00:34

«Dobbiamo dare tutto» 

Runjaic: voglio energia e concentrazione per i 90 minuti 

«Le sconfitte fanno crescere». Così il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, nella conferenza pre-Cagliari. «Le sconfitte fanno crescere, abbiamo vinto contro l'Inter, qualcuno magari riteneva si potesse continuare sempre così. Ogni partita però è storia a se, ogni gara va preparata al meglio, bisogna essere disciplinati e compatti a livello tattico. Siamo una squadra giovane e in crescita, vittorie e sconfitte fanno parte del nostro percorso», dice, «dobbiamo accettare il momento, dopo la gara con il Milan siamo stati solidi in Coppa Italia con il Palermo, poi abbiamo avuto una ricaduta contro il Sassuolo, questo ci fa capire che non si raccolgono risultati se non si è concentrati al massimo fin da subito».

Arriva il Cagliari. «Sappiamo cosa ci aspetta domani contro il Cagliari, una squadra che ha cominciato bene la stagione, adesso dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere attenti, disciplinati, portando sul campo i fattori giusti per vincere e per ottenere la prima vittoria casalinga in campionato».

In campo. «Bayo si è allenato, sarà a disposizione, dovremo gestirlo. Buska si è allenato negli ultimi due giorni ma non al 100% con la squadra. Ha una maschera e il viso ancora gonfio. Lovric è tornato infortunato dalla nazionale, ha grande esperienza e questo è un fattore. Contro il Cagliari mi aspetto da tutti energia e concentrazione per tutti i minuti in campo». Infine un cenno su Zaniolo. «Migliora ogni giorno, si vede che ha già un ritmo diverso ma c'è ancora lavoro da fare. Mi piace perché è molto autocritico, a volte forse anche troppo emotivo. Deve integrarsi, contro il Sassuolo non ha avuto una brutta prestazione». (e.p.)

