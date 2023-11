Acciaccati ma con il fuoco dentro. Così Alberto Gilardino presenta il suo Genoa alla vigilia della sfida di Cagliari, scontro-salvezza. Gara alla quale il Grifone arriva dopo il successo sulla Salernitana e in Coppa sulla Reggiana. «Dobbiamo avere il fuoco dentro per incontrare questa squadra, solo così e con questa mentalità possiamo uscire da Cagliari con un risultato positivo», dice il tecnico che dovrà fare a meno degli infortunati Retegui, Messias e Jagiello oltre allo squalificato Bani. Senza contare gli strascichi della sfida di Coppa di mercoledì: «Sono convinto però che chi scenderà in campo darà tutto come è sempre stato. E so che posso contare sui ragazzi». Il Cagliari: «Ci aspetta una partita molto difficile, incontriamo una squadra che ha riacceso la fiammella dell'entusiasmo e sono stati molto bravi nelle ultime due sfide».

RIPRODUZIONE RISERVATA