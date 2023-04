Doa visitato  dai medici in carcere 

Giuseppe Doa, 89 anni, di Arzana, da 9 giorni è rinchiuso nel carcere di Uta. La condanna per il duplice omicidio dei fratelli Andrea e Roberto Caddori era divenuta definitiva a fine marzo. Quindici giorni dopo la Procura generale ha emesso l’ordine di carcerazione. Il suo legale Stefano Murgia aveva subito presentato un’istanza urgente di differimento della pena per gravi infermità. Una richiesta inviata al magistrato di sorveglianza. L’unico rimedio esperibile in questi casi. Non è infatti prevista la conversione automatica della pena per età. Doa ieri è stato visitato, è cardiopatico e soffre di diversi disturbi. Il parere del medico consentirà al magistrato di valutare la possibilità di rimandarlo ai domiciliari a Castiadas. Giuseppe Doa all’epoca dei fatti aveva 84. Due anni orsono aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d’Appello. Il parere negativo dei giudici aveva messo fine alle speranze di ribaltare il verdetto.

