Doa: «Mi sono difeso» Ma la Cassazione boccia il suo ricorso 

A novant’anni ha impugnato per Cassazione la sentenza d’Appello che lo condannava a 30 anni per l’omicidio dei fratelli Caddori, Roberto e Andrea, 43 e 46 anni. Peppuccio Doa, dal suo confino di Muravera, dove è sottoposto al solo obbligo di dimora, per voce degli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Stefano Murgia, ha sostenuto la tesi che la sua condotta fosse espressione di un eccesso colposo in legittima difesa. E poi ribadito come tra le altre cose non corrispondesse al vero che lui si fosse recato armato sul posto e ancora chee vi fossero elementi che dimostravano come Doa avesse agito per difendersi. Nelle motivazioni della sentenza d’Appello i giudici avevano precisato come il possesso dell’arma da parte di Doa non potesse considerarsi una dimenticanza e come dovesse escludere la legittima difesa in quanto sarebbe mancato «il requisito della non volontaria causazione del pericolo da parte di chi l’invoca». Se il ricorrente ha sparato alle spalle, è difficile che fosse stato aggredito. Proprio quei colpi alla schiena erano stati per i giudici indicativi delle intenzioni del Doa. La Cassazione ha rigettato il ricorso di Doa in relazione ai capi 2 e 3, il primo omicidio e la continuazione del reato con il secondo omicidio e rinviato alla Corte d’Appello di Cagliari per il capo 1, ossia il porto dell’arma, la Beretta 81 calibro 7,65. Rigettato anche il ricorso di Massimiliano Sumas, genero di Doa, condannato in appello a 3 anni per favoreggiamento. Aveva cercando mentendo di sviare la ricostruzione dei fatti.

La famiglia Caddori, chiusa in un dolore senza fine, ha affidato al loro avvocato Paolo Demuro queste parole: «La Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la responsabilità di Giuseppe Doa per l’omicidio, a mano armata e volontario, dei fratelli Roberto e Andrea Caddori. Dal 23 marzo 2023, quella che è sempre stata una verità sostanziale ben chiara ai tantissimi che in vita hanno voluto bene a Roberto Andrea, è anche una verità processuale inoppugnabile».

