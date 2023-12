Dminuiscono i fedeli? Arriva il carro per trasportare il santo 

Un vecchio carro in cattive condizioni, utilizzato per i lavori agricoli, acquistato dal proprietario a Marentino (provincia di Torino), diventa il carro processionale ufficiale per la festa del patrono San Sebastiano. Festa a Ussana per la presentazione della carrozza che, il 20 gennaio, porterà la statua lignea del santo nella solenne processione nelle vie del paese. Sono state le donne del comitato di San Sebastiano, presieduto da Gianluigi Fois, a svelare il carro rimasto in incognito, avvolto da un grande drappo rosso. «Il carro processionale è stato donato al comitato dalla famiglia Fontana, molto devota a San Sebastiano, che lo ha acquistato e affidato alle mani dell’artigiano ussanese Roberto Casula, che gratuitamente lo ha rimesso a posto», spiega Fois che puntualizza: «Il carro è stato donato al comitato di San Sebastiano ma sarà disponibile per tutti gli altri comitati religiosi, per le processioni a traino dei diversi santi festeggiati a Ussana». San Sebastiano, patrono di Ussana, in passato è stato portato in processione per mezzo di un giogo di buoi noleggiato, o a spalla dai devoti. Ora la svolta. Ancora Fois. «Le chiese si stanno spopolando e scarseggiano gli uomini, specie i giovani, che possono trasportare a spalla il simulacro». (ig. pil.)

