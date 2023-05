Dl lavoro, la protesta dei 30mila  

Il Dl lavoro fa riempire ai sindacati la piazza di Bologna: 30mila persone per dire che i primi passi del governo Meloni in tema di lavoro non sono graditi e che lo sciopero generale è, a questo punto, più di una possibilità. Quella bolognese è stata la prima delle tre manifestazioni interregionali che contrassegneranno le prime tre settimane di maggio: sabato prossimo si replica a Milano con il nord, mentre il 20 si va a Napoli per raccogliere i lavoratori del sud. Un primo passo, precisano i leader sindacali, che non solo non vuole esaurire la protesta, ma vuol farle prendere quota in vista dei prossimi mesi. Ma anche una immediata prova di forza per dire, come ha sintetizzato Landini, che sulle politiche del lavoro «il Governo non ha il consenso del Paese».

Reazioni

Una posizione definita «non logica» dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, unico esponente del dell’esecutivo che ha risposto direttamente alla piazza bolognese. «Il Governo - rivendica Tajani - ha fatto tutto ciò che si poteva per aiutare i lavoratori». E anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato di «aver detassato le assunzioni e posto le condizioni per migliorare il mercato del lavoro». Di tutt'altro avviso, invece la segretaria del Pd, che, dalla piazza di Bologna, sottoscrive la piattaforma rivendicativa dei confederali, bolla come una provocazione il dl lavoro del Governo e non dà un peso politico all'assenza di Conte. «C'è un dialogo con Conte e M5S - dice - non solo sul tema del lavoro di qualità, sul salario minimo, sul quale anche le altre opposizioni hanno avanzato delle proposte. Dialogheremo in Parlamento per unire i nostri sforzi».

Fronte unico

Landini, Sbarra e Bombardieri accolgono gli esponenti dell'opposizione (in piazza anche Fratoianni e altri dirigenti del Pd come il sindaco di Bologna Lepore), li invitano a sostenere le loro istanze in parlamento, ma rivendicano la loro autonomia dalla politica. E soprattutto fanno professione di rinnovata unitarietà che negli ambienti dei sindacati confederali non è mai una conquista acquisita una volte per tutte: le sfumature fra le tre sigle rimangono, come ha dimostrato plasticamente la Cgil arrivando in piazza Maggiore in corteo dove erano già Cisl e Uil.