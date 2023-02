Dl carburanti, sì alla fiducia alla Camera 

Il decreto carburanti incassa l'ok al voto di fiducia con 174 sì e 107 no con il via libera definitivo previsto per oggi prima del passaggio al Senato. Tra le novità, confermato l’obbligo di esposizione da parte degli esercenti del prezzo medio sulla rete non autostradale per i distributori in questa area e del prezzo medio autostradale per gli impianti in autostrada. Inoltre il ministero per il made in Italy è incaricato della predisposizione di una app che consenta ai cittadini di conoscere rapidamente i prezzi medi sul territorio. che non comunichino settimanalmente i dati al ministero. Le nuove norme prevedono una multa (minore) da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi e per la mancata comunicazione dei prezzi al ministero. Si allentano anche i termini che fanno scattare la sospensione dell'attività.

Intanto all’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it è possibile inserire in piattaforma le domande per ottenere il contributo (fino al 13 marzo) previsto per le imprese di autotrasporto per compensare gli aumenti del costo del carburante. Si tratta di 15 milioni destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale

RIPRODUZIONE RISERVATA