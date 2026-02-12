Djset e musica live per San Valentino 

Per San Valentino weekend con tante serate dedicate.

Oggi , al Soul c’è Max Rigoli (house). Alina dj ospite del Padaria, allo Switch elettronica con Matteo San. After dinner all’Ex Fabbrica: dj set di Simonluca (afro house remix). Speciale Carnevale con Sanders al Ginger (house). Al Bacan live di Rovelli e dj set afro di Smomo. Jazz, soul e pop live con David Costantino al Colonial. Urban night al Patron: hiphop e latina, dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Zona Trap San Valentino al Room: dj Spoli e 4AM (hiphop, trap, urban). Party Bellini al Tulum, dj Laddo e Luma (house), allo 040 Club hits e dance con dj Claudio Testa. All’Illusion El latinazo: dj resident Roly, Manolo e Fueguito. House con dj Contu al Flower.

Domani speciale San Valentino. Al Colonial David Costantino, all’Obicà Marco Cocco. Apericena e party al Tribune: hits di dj Testa. Bettosun e Iral (ambient/dub) allo Switch. Melodic house con Carrusci al Bacan, poi house con Lorenzo Mura. Al Patron cena live con Riccardo Mannai, poi i dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). I dj Lucente, Matthew, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afrohouse/latino) al mixer del Room. All’Illusion guest dj Giò Brunetti: hits e latina con Leoni, Nait e Picci, house con Capitano e Farigu. House al Tulum con Luma e Venc. Latino al Wakanda, consolle con FarD, Milia, Siddi e Marcos. Allo 040 dance e revival con dj Mantiglia, voce di Rossana Riganati. Carnival Party al Mood: serata Lgbtqia+, dj Bandit, Rossella Duville e Jany voice (dance, pop, latina). Hits al Flower con Guax.

Domenica tropicale allo Switch: mercatino del vinile, dj set Jimmy Jaguar & Yallah. Afro beats al Wakanda, dj Ali gee. Zimbra e il suo set soulful al Bacan. A Squarciagola al Patron: Napoli-Roma, karaoke Diana e dj Marcello Casu.

