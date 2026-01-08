VaiOnline
Appuntamenti.
09 gennaio 2026 alle 00:14

Djset e musica dal vivo per un weekend di festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La settimana corta apre le porte agli appuntamenti del weekend. Stasera la afro e la deep house di Sanders è la colonna sonora del dopocena del Ginger. Al Bacan si canta con il live di Rovelli, poi djset house di Porto. Hits dall’80 a oggi selezionate da Mc Flower al Feel. Live music al Colonial con David Costantino. Urban night al Patron: si balla hip hop e reggaeton con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Zona Trap e Urban Party al Room con i dj 4AM e Spoli. Il party Bellini è al Tulum: mixano Laddo e Luma. Allo 040 dj Testa con black music e soft house 90/00. All’Illusion El Latinazo: selezioni di musica latina con i dj Roly, Manolo e Fueguito. House music con dj Contu al Flower Park. Allo Switch mix session di dj Olla. Funkofranco in consolle alla Padaria.

Domani dj set disco/funky di Luma al Colonial. Si balla al Patron con i dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). I dj Matthew, Lucente, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afro house/latino) sono al mixer del Room. All’Illusion Fluo party: hits e commerciale con Leoni, Nait e Picci. House room con Aena, Farigu e Capitanio. Serata Farenight in programma al Tulum con i dj Laddo e Venc (house). Al Tribune, party con dj Testa (revival/hits). Si balla allo 040 con selezioni dance dal ’90 ai giorni nostri. Dance e hits con Simonluca e Vinci al Flower Park. Spedicati seleziona house allo Switch bar. Alla Cueva Rock il format Rounge: musica elettronica e underground con Young, Riki G, Model Shape ed Ecta. Revival 90/00 e hits al Capolinea con dj Mereu.

Domenica open decks per dj con mercatino vinilico allo Switch bar: si comincia alle 15. Al Patron il karaoke di Squarciagola: la gara Inter-Napoli sul megaschermo, si canta con Diana e, a seguire, dj set di Cozzolino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 