Djset e musica dal vivo per un weekend di festa 

La settimana corta apre le porte agli appuntamenti del weekend. Stasera la afro e la deep house di Sanders è la colonna sonora del dopocena del Ginger. Al Bacan si canta con il live di Rovelli, poi djset house di Porto. Hits dall’80 a oggi selezionate da Mc Flower al Feel. Live music al Colonial con David Costantino. Urban night al Patron: si balla hip hop e reggaeton con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Zona Trap e Urban Party al Room con i dj 4AM e Spoli. Il party Bellini è al Tulum: mixano Laddo e Luma. Allo 040 dj Testa con black music e soft house 90/00. All’Illusion El Latinazo: selezioni di musica latina con i dj Roly, Manolo e Fueguito. House music con dj Contu al Flower Park. Allo Switch mix session di dj Olla. Funkofranco in consolle alla Padaria.

Domani dj set disco/funky di Luma al Colonial. Si balla al Patron con i dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). I dj Matthew, Lucente, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afro house/latino) sono al mixer del Room. All’Illusion Fluo party: hits e commerciale con Leoni, Nait e Picci. House room con Aena, Farigu e Capitanio. Serata Farenight in programma al Tulum con i dj Laddo e Venc (house). Al Tribune, party con dj Testa (revival/hits). Si balla allo 040 con selezioni dance dal ’90 ai giorni nostri. Dance e hits con Simonluca e Vinci al Flower Park. Spedicati seleziona house allo Switch bar. Alla Cueva Rock il format Rounge: musica elettronica e underground con Young, Riki G, Model Shape ed Ecta. Revival 90/00 e hits al Capolinea con dj Mereu.

Domenica open decks per dj con mercatino vinilico allo Switch bar: si comincia alle 15. Al Patron il karaoke di Squarciagola: la gara Inter-Napoli sul megaschermo, si canta con Diana e, a seguire, dj set di Cozzolino.

