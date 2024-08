Djs from Mars: «Che festa per noi venire in Sardegna!» 

Dall’Hushuaia di Ibiza con David Guetta al palco dell’Arabax Music Festival. Da un’isola all’altra, Djs from Mars fanno tappa questa sera ad Arbatax dove porteranno la loro energia e il loro sound inconfondibile. Duo torinese, Luca e Max, da anni fanno parlare, e soprattutto ballare. Si contraddistinguono per due motivi: il look, suonano indossando due iconiche scatole di cartone, e per la loro musica sotto forma di mash up.«Ogni volta che veniamo in Sardegna per noi è una festa. Si sta bene, si mangia altrettanto, e l’ospitalità è incredibile», dicono.Al festival di Arbatax porteranno i loro più grandi successi, ma anche nuove tracce e novità. Nessuna anticipazione però.

Durante le vostre performance indossate scatole di cartone sulla testa. Perché?

«L’idea nasce da un videoclip musicale intitolato “Who Gives A Fuck About Deejays”. Il testo rimarca l’anonimato del dj, è diventato il nostro marchio di fabbrica».

I vostri mash up fondono sonorità e generi diversi. Come mai utilizzate questa forma d’arte?

«Ci piace far cantare e ballare le persone, mescolando pezzi molto famosi con la musica elettronica. Funziona e ci diverte».

Perché Djs from Mars?

«Abbiamo voluto chiarire subito che eravamo dei dj e che il nostro era un progetto insolito, non convenzionale. Alieno».

Dall’Alaska alla Thailandia, avete suonato in tutto il mondo. Il posto più strano?

«Lo scorso inverno in un villaggio a nord della Norvegia abbiamo suonato in divisa con una cravatta nera, tuta termica e guanti».

Il pezzo a cui siete più legati, il più grande successo.

«Durante il Covid, era aprile 2020, chiusi in casa, abbiamo creato un mega mash up di dieci minuti con 40 pezzi dei festival degli ultimi dieci anni, con un intro molto toccante. Best of 2010-2020 ha totalizzato 60 milioni di views su Youtube. Quando riesci a emozionarti e a emozionare arrivano i numeri. Non c’è intelligenza artificiale che tenga. Non si possono comprare le views».

