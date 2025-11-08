VaiOnline
Tennis.
09 novembre 2025 alle 00:26

Djokovic “regala” le Finals a Musetti: due azzurri a Torino 

TORINO. Le Atp Finals si aprono oggi a Torino con una clamorosa notizia per l’Italia. Tra gli otto partecipanti al torneo di singolare, oltre a Jannik Sinner, ci sarà anche Lorenzo Musetti, un primato per il tennis italiano. La finale del torneo Atp 250 Atene, vinta da Novak Djokovic su Musetti, ha decretato l'ottavo maestro in gara, il canadese Felix Auger-Aliassime, che sarà anche il primo avversario di Sinner, domani sera. Ma la rinuncia del serbo, per un infortunio alla spalla, comunicata in serata, ha automaticamente portato all'ammissione del toscano, che domani pomeriggio sfiderà Taylor Fritz. Nole aveva appena battuto (4-6, 6-3, 7-5) Musetti in finale nel 250 di Atene, lasciandolo fuori dalle Finals per ma miseria di 5 punti. Ma già alla stretta di mano a fina match gli aveva anticipato la bella notizia.

A inaugurare il torneo sarà il primo doppio, Granollers/Zeballos contro Kravitz/Puetz, mentre nel pomeriggio sarà la volta degli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia numero uno del ranking, gli inglesi Julian Cash-Lloyd Glasspool. Il primo singolo vedrà lo scontro fra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, poi Zverev-Shelton.

Cahill resta

All'australiano è toccato ieri incrociare la racchetta con il campione più atteso dai tifosi, l'azzurro Jannik Sinner, con cui è stato impegnato un paio d'ore. Un allenamento che è stato quasi una preview dell'atmosfera che si vivrà per i prossimi otto giorni all'Inalpi Arena. Un boato ha accolto l'ingresso dell'altoatesino sul campo centrale dove i due tennisti non si sono risparmiati, provando i vari colpi e sfidandosi in un breve set più tie-break, finiti 6-1 7-5, che hanno entusiasmato le 2 mila persone sugli spalti. Poi uno momenti preferiti dagli spettatori, quando Sinner ha ingaggiato una sfida con l'allenatore Simone Vagnozzi mentre coach Darren Cahill ha portato in campo un cesto di palline. I due più tardi, nel corso di una conferenza stampa, si sono detti «incredibilmente orgogliosi di ciò che Jannik ha fatto finora in questa stagione. Siamo in ottima forma in vista di questo torneo" hanno aggiunto. È anche stata l'occasione per uno sguardo al futuro del team Sinner, in particolare per Cahill che, si è detto pronto a restare: «Se Jannik mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui». Forse la notizia più attesa della giornata.

