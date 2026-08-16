Djokovic, paura a cincinnati Avanzano Cobolli e Musetti 

Cincinnati. È la sconfitta di Novak Djokovic la notizia che fa più clamore nel weekend al Masters 1000 di Cincinnati. Il campione serbo, numero 5 della classifica Atp, è stato battuto in tre set dal 25enne argentino Thiago Agustin Tirante (50), con il punteggio di 2-6 6-4 6-4. Come successo a Jannik Sinner (ieri 25 anni) a Parigi con Juan Manuel Cerundolo, però, dietro la sconfitta c’è un malore accusato (probabilmente per un colpo di calore) dal fuoriclasse serbo che è comunque riuscito a onorare l’impegno sino al termine.

Gli italiani

Le cose non stanno andando bene per l’Italia. A segno il solo Flavio Cobolli che, in un match interrotto per pioggia, ha avuto ragione di un brutto cliente come il serbo Miomir Kecmanovic per 6-1, 4-6, 6-3 (sfierà Blockx nei sedicesimi) . Bene anche Lorenzo Musetti, 6-4, 6-2 al tedesco Daniel Altmaier in un’ora e mezza (avrà Zheng al prossimo turno). Doppia sconfitta nel confronto con i cechi al secondo turno. Non sfigura ma alla fine viene eliminato Matteo Berrettini da Jiri Lehecka, n. 14 Atp, in tre set 6-3 6-7(3) 6-3. Stessa sorte per Mattia Bellucci, superato da Jakub Mensik con il punteggio di 5-7 6-2 6-7. Si ferma al secondo turno anche l'avventura di Matteo Arnaldi, battuto in tre set dal giovane spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 36 di un match condizionato dallo stop di un'ora e mezza per pioggia. Ancora più doloroso il ko di Luciano Darderi, numero 20 del ranking Atp, in due set con l'australiano Rinky Hijikata (n.95): 6-4 6-2.

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