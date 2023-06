Djokovic, mito infinito 

Parigi. La storia è nei numeri, ed è tutta scritta da Novak Djokovic: 23 titoli Slam, come mai nessuno nel tennis maschile (Nadal “solo” 22, per intendersi), 388 settimane da numero 1 del mondo e pronto a correre verso le 400 settimane. Perché da oggi il Djoker tornerà anche sul gradino più alto del tennis mondiale, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Grazie al 7-6(1) 6-3 7-5 nella finale a senso unico contro Casper Ruud, infatti, il 36enne di Belgrado ha completato il sorpasso e sul centrale del Roland Garros ha regalato tre ore e 15 minuti di tennis che, a tratti, hanno fatto stropicciare gli occhi a Mbappé, Ibrahimovic, Giroud, Mike Tyson, Tom Brady e un sacco di altri ospiti illustri. Il norvegese ha provato con tutte le forze a contrastare il fenomeno serbo, ha lottato per tutto il primo set, scattando persino avanti per primo (subito break al secondo gioco e avanti 3-0 al primo cambio di campo), per poi cedere di schianto al tiebreak.

Fenomeno

Come in Australia, lo scorso gennaio, anche ieri a Parigi Nole non è stato impeccabile né luccicante. Gambe pesanti, spesso senza il timing giusto sulla palla: dicevano che il fatto di non aver potuto giocare i tornei americani (leggi Miami e Indian Well, riservati solo ai vaccinati Covid) gli avesse fatto perdere smalto. E forse è stato davvero così. Ma un fenomeno è tale proprio quando non gioca da fenomeno ma conquista comunque la vetta. Dopo aver arrancato nel primo set (vinto comunque al tiebreak), il serbo ha ingranato la marcia di velocità di crociera e ha chiuso il secondo set senza affanni. Il terzo è stato abbastanza equilibrato, ognuno ha mantenuto il proprio servizio con un solo piccolo brivido sul 4-3 per Ruud col norvegese che è andato avanti 0-30. Sul 5-5 però il serbo ha di nuovo spinto sull’acceleratore e avanti 6-5 e servizio ha chiuso 7-5. Con un urlo e le lacrime. «Sono contento di condividere con voi questo giorno davvero speciale per me: qui», a Parigi, «c'è un’atmosfera speciale. Il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenza se ho raggiunto qui il record di 23 Slam».

Se qualcuno avesse ancora dubbi su chi è il più forte tennista del mondo, dopo l’ennesima impresa di ieri non ne avrà più.

