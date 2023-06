Djokovic in finale: è la settima volta 

Parigi. I crampi tradiscono Carlos Alcaraz e condizionano inevitabilmente l'attesa semifinale del Roland Garros contro Novak Djokovic: il serbo vince contro il ventenne spagnolo 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 e domani cercherà di conquistare il suo 23° Slam. Dovrà superare il norvegese Kasper Ruud, 4° giocatore del mondo, che ha liquidato un Sascha Zverev ancora non al top (è numero 22) in tre set: 6-3, 6-4, 6-0.

Le premesse per un anticipo di finale a Parigi tra il serbo e il murciano c'erano tutte: di fronte due generazioni di tennisti a confronto, 36 anni Nole, 20 Alcaraz, attualmente n.1 Atp. I primi due set sono stati di altissimo livello, il primo vinto da Djokovic, il secondo dallo spagnolo: oltre due ore di tennis stellare. Poi, all'inizio del terzo set Alcaraz ha cominciato ad accusare i crampi al polpaccio destro trattato due volte dal fisioterapista ma senza rimedi. Lo spagnolo resta in campo per onore (dimostrandosi un fuoriclasse), ma senza potersi muovere e giocando solo a braccio sciolto.

Djokovic raggiunge così la sua 34° finale in uno Slam (7ª a Parigi) ed è ora a un match dal 23° major che gli consentirebbe di diventare il campione Slam più titolato di sempre oltre che tornare numero 1 del mondo. A fine match Djokovic ha avuto parole di elogio e grande rispetto per il rivale. Oggi finale femminile tra Iga Swiatek e la sorpresa Karolina Muchova.

