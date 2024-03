Djokovic in crisi si separa da Ivanisevic 

Novak Djokovic si separa da Goran Ivanisevic. Per annunciare la fine della collaborazione iniziata nel 2018 con il coach croato, vincitore a Wimbledon nel 2001, il campione serbo ha scelto il proprio profilo Instagram. Nole si aggiunge così alla già lunga lista di atleti che di recente, per iniettare nuova linfa nella propria carriera, hanno deciso di voltare pagina, come Jannik Sinner e Matteo Berrettini per rimanere al tennis. Nel 2018 «Marian (Vajda, ex allenatore del campione serbo, prima dell'arrivo di Ivanisevic ndr ) e io stavamo cercando di innovare, di aggiungere un po' di magia al servizio nel nostro duo. Abbiamo portato non solo quello, ma anche tante risate, divertimento, stagioni concluse al numero 1 del mondo, nuovi record, 12 titoli Slam (e qualche altra finale)», ha scritto Djokovic, concludendo «grazie di tutto amico. Ti voglio bene».

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la vittoria delle Finals a Torino, battendo in finale Sinner, Diokovic ha perso la semifinale di Davis contro l'Italia e ha vissuto un inizio di 2024 non facile. Agli Australian Open ha perso in semifinale con Sinner, al Masters 1000 di Indian Wells ha perso a sorpresa contro Luca Nardi. Assente a Miami, tornerà in campo al Masters 1000 di Montecarlo.

