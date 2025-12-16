Djokovic in campo già ad Adelaide  

Trentotto anni e non sentirli: Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di rinunciare al tennis, e prima degli Australian Open, lo Slam di Melbourne che apre la stagione, parteciperà anche all’Atp 2050 di Adelaide 2026. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, che comincia il 12 gennaio, in concomitanza con le qualificazioni degli Australian Open. Djokovic vinse il torneo di Adelaide nel 2023, e in quell'occasione dichiarò di «non aver mai ricevuto un supporto e un calore simile» da parte del pubblico.

Finals da record

È sempre tempo di Atp Finals. Le vendite dei biglietti delle Nitto Atp Finals 2026 di Torino proseguono e segnano un nuovo record: a oggi sono 100.019 i tagliandi già venduti, pari al 54% del totale disponibile. Crescono così i numeri rispetto al passato perché rispetto alla stessa data del 2024, oggi biglietti venduti in più sono 19.537, con un incremento del 31,86% rispetto a due anni fa. Intanto a Gedda domani cominciano le Next Gen (il torneo Under 20), alle quali non partecipano tennisti italiani (unico in lizza poteva essere Federico Cinà. Gli otto partecipanti sono gli americani Learner Tien e Nishesh Basavareddy, il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prižmić, il tedesco Justin Engel, gli spagnoli Rafael Jodar e Martin Landaluce (vincitore del Challenger di Olbia nel 2024) e il norvegese Nikolai Budkov Kjaer.

Stop al caldo

Intanto, dopo le polemiche della scorsa stagione, l'Atp inserisce per il 2026 una norma che può portare fino allo stop degli incontri, se temperatura, umidità e vento superano i limiti stabiliti secondo un indice che tiene contro di tutti e tre.

