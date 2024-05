Djokovic ferito alla testa  

La serata di Novak Djokovic, all'esordio negli Internazionali d'Italia, ha un sapore decisamente agrodolce. Perché se sul campo il numero 1 del circuito è riuscito ad avere la meglio sul francese Moutet in due set, l'episodio inatteso arriva subito dopo. Mentre stava andando via dal campo Centrale, infatti, Djokovic si è fermato a firmare autografi agli spettatori, come sempre. E mentre si intratteneva con i tifosi, è stato colpito da una borraccia alla testa, uscita dallo zaino di uno spettatore in attesa dell’autografo. Un incidente che ha procurato una ferita al serbo con una perdita di sangue: trasportato al centro medico per le cure, Djokovic ha accusato una leggera nausea provocata dal colpo. Dopo essere stato medicato - non c'è stato bisogno di punti - il numero 1 al mondo ha lasciato il Foro Italico per tornare in albergo. Annullata la conferenza stampa prevista dopo la gara. Le condizioni di Novak non destano grande preoccupazione.

A pezzi

Gli Internazionali d'Italia somigliano sempre più agli Hunger Games con il Master 1000 romano che continua a perdere pezzi. Dopo Alcaraz, Sinner e Berrettini, ecco che la squadra azzurra perde un altro protagonista: Lorenzo Musetti, battuto, più che dal francese Atmane, da un virus che due sere fa lo aveva costretto a cancellare l'allenamento barricandosi in camera con febbre e problemi gastrointestinali, e che ieri ha presentato il conto al toscano, irriconoscibile e costretto a ritirarsi all'inizio del secondo set dopo aver perso il primo 7-5. «Mi dispiace, ho provato a entrare in campo con quello che avevo, anche il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, ho avuto quasi una sensazione di svenimento ed ero molto debole», queste le sue parole. E se i tennisti italiani piangono, il torneo romano non può certo ridere. Perché ai forfait azzurri si aggiunge anche quello della campionessa in carica, Elena Rybakina, ritirata dal tabellone principale femminile a causa di un'indisposizione per malattia.

L'unica gioia

Arriva da Luciano Darderi, che si è sbarazzato in due set di Mariano Navone – la rivincita del Sardegna Open – con il punteggio di 6-3, 6-2. Al terzo turno incontrerà il tedesco Alex Zverev. Non ce l'ha fatta Flavio Cobolli, costretto a piegarsi davanti allo statunitense Korda in due set. Sconfitte per Fognini (6-3, 6-4 da Friz) e Gigante (6-1. 6-3 da Cerundolo). Delusioni anche al femminile dove salutano Cocciaretto ed Errani, la prima contro Garcia e la seconda per mano della Svitolina. Oggi in campo Arnaldi, Napolitano e Nardi.

