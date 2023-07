Djokovic contro tutti 

LONDRA. Già vincitore di due Slam nel 2023, reduce da quattro trionfi consecutivi all'All England Club, orfano dei suoi rivali storici, non può che essere Novak Djokovic l'uomo da battere dei Championships edizione 136, al via oggi. Il serbo, che si presenta a Wimbledon come n. 2 della classifica Atp dietro Carlos Alcaraz, a Church Road insegue un doppio record: il numero complessivo di Slam (24) e il totale di vittorie sui prati londinesi, 8, eguagliando il primato di Roger Federer. E se il campione svizzero si è ritirato lo scorso autunno, anche Rafa Nadal - assente fino alla fine del 2023 - rischia di essere staccato nella classifica degli Slam, fermo come è a 22.

Fiducia

«Il viaggio non è ancora finito», l'avvertimento di Djokovic. «Se continuo a vincere Slam, perché dovrei pensare di concludere una carriera che dura da 20 anni? Sono ancora motivato e capace di giocare il mio miglior tennis in questi tornei». Dopo i successi a Melbourne e Parigi, il serbo - che a Wimbledon non perde un match completo dal 2016 - in caso di vittoria tra due settimane, si troverebbe come già nel 2021, con la concreta possibilità di completare il Grand Slam. «Negli ultimi dieci anni mi sono sempre adattato molto velocemente all'erba, quando metto piede sul Centrale qualcosa scatta dentro di me, e provo sensazioni particolari», la confessione di Djokovic, che - come da tradizione - inaugurerà il torneo, sfidando sul Centre Court l'argentino Pedro Cachin. Oltre ad Alcaraz, vincitore del Queen's torneo preludio sull'erba dell'appuntamento londinese, tra i pochi in grado di sbarrargli la strada ci sono l'australiano Nick Kyrgios, già finalista lo scorso anno ma che in questa stagione ha giocato un solo torneo per via di un'operazione al ginocchio, e il russo Daniil Medvedev, che torna a Wimbledon dopo il divieto adottato lo scorso anno verso i giocatori di Russia e Bielorussia.

La pattuglia tricolore

Sei gli italiani al via, a cominciare da Jannik Sinner, sorteggiato nella parte bassa di Djokovic, che esordirà stasera sul Centrale contro Juan Manuel Cerundolo. Ma c'è grande attesa anche per Matteo Berrettini che due anni fa ha giocato la finale sull'erba dell'All England Club. Torna dopo una stagione che lui stesso definisce "stregata": «Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Alla fine questo posto mi mette allegria per ricordi vissuti che porto dentro, e perché ha qualcosa di speciale. Nonostante io non mi senta al 100 per cento, per condizione fisica, match fatti, volevo stare qui e giocare». Se la vedrà al primo turno con l'amico Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese avrebbe preferito un altro esordio: «Sfidarsi al primo turno è un po' una sfortuna». Oggi subito in campo, con Varillas, Lorenzo Musetti («Ho buone sensazioni, è l'anno in cui mi sento meglio, ho giocato più match e questo mi ha dato fiducia») ma anche due donne, Martina Trevisan e Lucrezia Steranini. Il torneo femminile è incerto, con la campionessa in carica, la kazaka Elena Rybakina, tra le favorite d'obbligo al pari della polacca Iga Swiatek, la n. 1, e la bielorussa Aryna Sabalenka.

