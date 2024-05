Djokovic, attento a Musetti  

Nella quinta giornata del Roland Garros, ancora tormentata dal maltempo, luce verde per Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto, fuori Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, battuto dopo quattro ore al tie break del quinto set da Olger Rune (13). Passano al terzo turno Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il serbo ha battuto in tre set lo spagnolo Roberto Carballes (6-4, 6-1, 6-2), il tedesco si è sbarazzato senza problemi del belga David Goffin 7-6 (7/4), 6-2, 6-2. Il russo, infine, stava dominando Miomir Kecmanovic (6-1, 5-0) quando il serbo si è dovuto ritirare per infortunio, dopo 55 minuti di gioco.

Italia sì

Il primo azzurro a trovare la via per il terzo turno è stato Arnaldi. Le interruzioni dovute alla pioggia non hanno distratto il sanremese che ha felicemente concluso in tre set il match iniziato due giorni fa con il francese Alexandre Muller (6-4, 6-1, 6-3). Ora per lui si fa: trova Andrey Rublev - numero 6 del ranking, tra i favoriti dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid - che ha battuto in tre set lo spagnolo Pedro Martinez. «Credo sia stata la partita più travagliata della mia carriera», ha detto Arnaldi. Darderi ha lottato, ma ha finito per cedere al numero 26 Tallon Griekspoor, che se la vedrà con Zverev. L'olandese è stato costretto al tie break nel primo set, con l'avversario in vantaggio di un break. Dopo l'ennesimo stop per pioggia, ha quindi vinto con un doppio 6-3 i successivi due. Che partita per Musetti: l’azzurro ha superato in tre set (75-, 6-1, 6-4) il beniamino di casa Gael Monfils, oggi la grande sfida con Djokovic. Fantastica e coraggiosa la prova di Cobolli, sconfitto (4-6, 3-6, 6-4, 6-3, 6-3, 7-10) da Rune dopo una battaglia entusiasmante. E oggi tocca a Sinner, che affronta Kotov (56 Atp).

Nel tabellone femminile, continua il cammino di Cocciaretto, che ha battuto la spagnola Cristina Bucsa in due set (6-1, 6-4), guadagnando l'accesso al terzo turno. Ora la marchigiana, numero 51 del ranking Wta, si giocherà un posto in quelli che sarebbero per lei i primi ottavi di uno Slam con la russa Liudmila Samsonova, 17ma testa di serie. La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka ha sbrigato rapidamente la pratica Moyuka Uchijima (n.83), travolta 6-2, 6-2. Aggressiva come sempre, la bielorussa ha vinto in poco più di un'ora, senza concedere break, nonostante le quattro occasioni costruite dalla giapponese. La vincitrice degli ultimi due Australian Open e semifinalista a Parigi lo scorso anno, affronterà la spagnola Paula Badosa. Avanzano anche la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Elina Svitolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA