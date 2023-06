Djokovic a Parigi gioca per la storia  

Parigi. L’appuntamento con la storia è alla 14.30. Sul “Philippe-Chatrier”, lo stadio principale del Roland Garros, il numero 2 del mondo Novak Djokovic e il numero 4 Casper Ruud, si sfidano per un titolo che vale molto più di un semplice torneo Slam. Per Ruud, alla terza finale Slam (seconda a Parigi) sarebbe il primo successo e il primo di un norvegese. Per Novak Djokovic (settima finale sulla terra francese con due titoli in bacheca), al contrario, significherebbe stabilire, con il 23° successo in un torneo del Grande Slam, un record assoluto (Nadal ne ha 22) e completare per la terza volta la collana dei quattro Major. Quella di oggi è la 34ª finale per il serbo che punta a tornare sul trono mondiale, ora che sa che potrà giocare anche gli Us Open.

Finale femminile

Il terzo successo a Parigi (quarto nello Slam) è quello che ha ottenuto ieri Iga Swiatek. La 22enne polacca, che comanda la classifica Wta, ha battuto per 6-2, 5-7, 6-4 Karolina Muchova, rivelazione del torneo, numero 43 del mondo che domani salirà al numero 16. La ceca, superata l’emozione, ha venduto cara la pelle: sotto 6-2, 3-0 è stata capace di vincere il secondo set e portarsi sul 2-0 nel terzo, ma la fuoriclasse polacca ha reagito e confermato il titolo vinto nel 2022.

RIPRODUZIONE RISERVATA