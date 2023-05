Djere-Humbert per il titolo  

Ugo Humbert e Laslo Djere si giocano oggi la vittoria nel Sardegna Open, il primo Superchallenger disputato in Italia. L'appuntamento è alle 15, sul Centrale del Tc Cagliari per la finale. Una finale che mette a confronto due atleti che non si sono mai sfidati prima in un match ufficiale: più agile il mancino francese, più solido il serbo.

Il sabato dell'Atp 175 si apre con il successo di Humbert sul colombiano Daniel Elahi Galan. La prima semifinale sembra per lunghi tratti una formalità, con il transalpino che, vinto il primo set 6-2, va a servire per il match sul 5-3 nel secondo. Ma da qui in poi, si apre un'altra partita. Humbert si disunisce e si fa brekkare dal colombiano, che invece prende coraggio. Da li il 5-5 e il verdetto rimandato al tiebreak. E mentre il pubblico inizia a pregustare l'ennesima maratona, il francese rimette la barra a dritta, chiudendo con un 7-3 che lo fa veleggiare verso la finale di oggi, dove cercherà l'ottavo titolo a livello Challenger.

Djere non molla

Il serale è il match più atteso. Da una parte lo statunitense Ben Shelton, una delle grandi novità di questa stagione tennistica (che nel pomeriggio si era scaldato con Alberto Sanna, l'alfiere del circolo ospitante che aveva partecipato alle qualificazioni), e dall'altra Djere, tennista esperto che si trova evidentemente molto bene sui campi della Sardegna, (vittoria nell'Atp 250 del Forte Village nel 2020 e finale nell'Atp 250 qui a Cagliari l'anno successivo). Il 21enne di Atlanta trova il break all'ottavo gioco, che lo manda a servire per il primo set, vinto 6-3. Ma Djere non ci sta e sul 3-2 nel secondo si costruisce una palla break: Shelton scende a rete nel tentativo di annullarla, ma la sua opposizione al passante si spegne in rete. Il serbo prende campo e lo statunitense sembra disunirsi e non trovare le giuste contromisure. Djere (che non concede una palla break per tutto il set) vola 5-2. Un game dopo spreca tre set point, ma alla quarta occasione prende coraggio e va a chiudere agevolmente a rete: 6-3. In avvio di terzo set, Shelton sembra rinfrancato e si esibisce in un efficace game tutto serve & volley. Sul 30-30 nel quarto gioco, Djere non chiude due punti consecutivi e sembra dare strada all'avversario. Ma il 28enne di Santa sa bene come si gioca su questi campi, e un doppio fallo di Shelton vale il controbreak. Sul 3-3, è ancora palla break serba, ma il ragazzo di Atlanta si salva. Due giochi dopo è 0-40: il mancino salva la prima, ma la seconda vale il 5-4 Djere, che serve per il match e vince.

Doppia finale

Oggi si parte alle 12: sul Centrale finale del doppio. E sarà Argentina-Austria: da una parte Maximo Gonzalex e Andres Molteni (che hanno battuto 6-3, 6-3 i britannici Julian Cash e Henry Patten), dall'altra Alexander Erler e Lucas Miedler (che hanno avuto la meglio con un doppio tiebreak. 7-5, 7-4, sull'olandese Sander Arends e Petros Tsitsipas.



