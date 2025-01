Dj set e musica live, gli eventi del weekend 

Tra dj set e musica live inizia un fine settimana ricco di eventi.

Venerdì. Musica latina al Room per un’edizione speciale della serata Star con i DJ Casu, Cozzolino, Bacchi. Al Soho Easydrink firmato Zona Trap. I dj sono 4AM, Spoli, Nait. Serata universitaria al Mag con la musica latin/hip hop dei DJ Picci e B-Miken. Party Escape al De Candia, djset di JFK e Meloni (house) con live di Ettore Sax. Pre-serata da Saudade con il djset di Laddo (house). La festa Bellini è al Tulum con i dj Luma, Busonera, Laddo (house). Al Bacan djset di Agostinelli, live con Rovelli poi Tixi (house). Venerdì Latino allo 040 con dj Dessì e Norma Gomez (salsa/bachata/kizomba) poi dance 90/00 del dj Testa. Al Corto Maltese disco/rock con i dj Pille e Martini. Live italiano di Rovelli al Pummarola. Nonosoulfunky live al Room’s Garden di Quartu.

Sabato . Elettronica al Twelve con i dj C_Sky e Maxi M. Al Tulum house e hiphop con Laddo e Venc. Allo 040 hiphop e dance 90/00. Selezioni house al De Candia con il dj Contu. Al Bacan pre-cena con Luma, poi Sanders (house). Al Soho Red Night con lo spettacolo di fuoco. I dj sono Leoni, Farigu e Pinelli (latino/dance/hits). Serata al Room con i dj Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli (latin/dance). Just Mag al Mag con i DJ Picci e Nait (latin/hip hop). Al Mood serata Lgbt con guest dj El Matador. Resident dj Fillai, vocalist Jany (dance/latino/pop). Back on track, selezioni rnb di Mark Tembo al B-Liv. Live dei Nonsoulfunky al Capolinea. All’Evoque Riccardo Mannai live. Back party al Corto Maltese con i dj Pille e Andry (rock). Serata latino/reggaeton Gozadera con i dj Roly e Far D al 7Vizi.



