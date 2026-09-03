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04 settembre 2026 alle 00:46

Dj set e closing party: il weekend è in pista 

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Oggi. Si parte dal Dopomare croccante all’Emerson: musica house e italiana con Sanna, Mas e Catena, percussioni di Pablo. Al Frontemare ultima di stagione firmata Escape: consolle con Meloni, Venc, Jfk (house/hiphop). Si balla latino all’Azul con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino e alla Marinella con i dj Roly, Fueghito e Serra. Al Cafè du port house con Cocco e Zonnedda. Party Euphoria alle Terrazze: in consolle Pinelli e Espis (house). Show musicale di Rovelli e poi afro house con Smomo al Bacan. Al Niu aperitivo con dj Lou Jay, poi live dei Nonsoulfunky. Hot hits 2000 all’Operà. Al B-Stone Notti Magiche, cena e karaoke con voce di Simoncino e musica dj Simon. Selezioni house di Alex Contu al Flower Park.

Domani. All’Azul afro, latin e hits con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Alle Terrazze party Euphoria: musica house con Iannam e Pinelli. Lemon Party al Parco Nervi con i dj Spettinè, Nazar, Blank Tapes e Civu. Il dj Giò Brunetti è ospite al Superclub della Marinella insieme ai dj Leoni e Farigu (dance/house). Venc, Vargiu, BMiken e Lucente mixano hits e latina all’Albachiara. All’Operà festa latina Bebecita con i dj Roly, Fueghito e Manolo: ospite O’Nay. Al Fico d’India Beach please, djset pop di Bandit e Ranzani, voce di Jany. Afro house al Relax Wine bar con dj Kambò e al Mai Tai con dj Testa.Fuori città, al Maiori, djset house. Ultima estiva allo Sciabecco: hits e latino con Mass e BMiken. Saturwave allo Tsunami, i dj sono Cabua, Serra, Fras (dance/latino).

Domenica. Party I Love Reggaeton alla Marinella. Fuoriprogramma all’Albachiara, djset di Vargiu e B-Miken (reggaeton). Minimal house jazzy all’aperitivo del Bacan con BettoSun. Radio Chiringuito, party di Escape, è all’Almar del Timi Ama. In console Laddo, Venc e Busonera (house).

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