Dj, orchestre e balli in spiaggia 

«Le date sul calendario dovrebbero essere quelle a ridosso del solstizio d’estate, 16, 17 e 18 giugno - spiega - tre appuntamenti con location e generi diversi per soddisfare i gusti di un pubblico più ampio, giovanile prima di tutto ma non solo». C’è un pizzico di orgoglio nelle parole dell’esponente della Giunta, «è la prima volta che in Sardegna si organizza un Festival della musica elettronica: siamo stati lungimiranti».

E così la manifestazione, che lo scorso settembre aveva incantato la città con un suggestivo concerto dall’alto della Torre di San Cristoforo, stavolta si fa in tre. Il programma è ancora in fase di allestimento, come conferma l’assessore al Turismo Luca Faedda che si fa scappare qualche anticipazione.

Orchestre e dj, archi e tastiere, classico ed elettronico: galassie sonore diverse che si fondono per dar voce ad un linguaggio musicale intrigante. Dopo il successo dell’edizione zero, “Àmana” torna ad Oristano, cresce e per l’occasione indossa l’abito buono del Festival. L’obiettivo è uno: rilanciare il “marchio Oristano” oltre la Sartiglia e oltre la sua storia acchiappando soprattutto i più giovani.

L’anticipazione

Le location

Due tappe saranno in città, una in piazza Roma l’altra all’Hospitalis Sancti Antoni, la terza nella spiaggia di Torregrande. La direzione artistica sarà affidata ancora una volta all’estro di Giangi Cappai, musicista, producer e sound designer che nel suo curriculum vanta una sfilza di collaborazioni con artisti di fama mondiale. «Puntiamo a consegnare Àmana ad una ribalta internazionale - è l’obiettivo di Cappai - avremo un parterre di musicisti italiani che lavorano in giro per il Mondo».

Le modalità

Si parte venerdì 16 giugno, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni. «Abbiamo scelto di iniziare con un sound eclettico, rivolto ad un target particolarmente esigente - spiega Cappai - protagonista sarà un’artista che coniugherà la melodia dell’arpa al ritmo degli strumenti elettronici. Seguiranno due dj set». Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al tramonto, quasi a voler completare la scenografia con i colori del cielo.

Il sabato successivo si balla in piazza Roma, stavolta ai piedi della Torre. Sul palco, che sarà concepito con un particolare allestimento, Giangi Cappai sarà affiancato alla tastiera dagli elementi di un’orchestra. «A quelli che già mi hanno accompagnato lo scorso anno se ne aggiungeranno dei nuovi - precisa - da non perdere, a seguire, l’esibizione di un artista che farà suonare dei robot».

La platea

Domenica 18 giugno il gran finale nella borgata marina. «Abbiamo pensato ad una festa in spiaggia - conclude il direttore artistico - per far ballare il pubblico in riva al mare». Né techno estrema, né musica troppo commerciale. L’obiettivo del Festival “Àmana” è catturare un pubblico vasto con un genere che, grazie al connubio tra l’elettronico e lo strumentale, mette d’accordo un tutti. Una produzione originale e ricca di suggestioni con l’ambizione di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama regionale e, perché no, nazionale. E far volare così il “marchio Oristano”.

