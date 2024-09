Dj Michelle Casula: «Vi farò ballare» 

Un nuovo talento sta sbocciando in Sardegna: è giovanissima, la consolle è il suo elemento e con le sue abilità si è già fatta notare dai professionisti del settore. Stiamo parlando di Dj Michelle, classe 2011, sì, avete capito bene, da Calasetta, nuova promessa del djing, cresciuta a pane e David Guetta. Anzi, a dirla tutta, Michelle Casula è già qualcosa di più di una promessa. Oltre ad avere messo in curriculum una discreta quantità di dj set suonati in giro per la Sardegna - dalla sua Calasetta, a Pula, al Tanka Village - infatti, la giovane dj è entrata nel mirino della Acetone, etichetta discografica italiana che sta facendo ballare il mondo con tanti successi, con cui, venerdì, pubblicherà il suo singolo di debutto, “Genie in a Bottle”, versione tutta nuova dal ritmo funky house della famosa canzone di Cristina Aguilera. Niente male, davvero, ed è solo l’inizio! «Ringrazio tutti nel team Acetone: Sandro Puddu, Nari, Jens Lissat, Max Magnani e Steve Tosi», ci ha raccontato entusiasta Michelle. «Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, è un sogno che si sta avverando, sono molto felice e anche molto emozionata».

Il singolo è un remix di “Genie in a Bottle”, perché hai scelto questo pezzo?

«Mi piacciono tanto gli anni ’90 e i primi 2000 e questa canzone è molto bella. Nel mio remix volevo creare un sound che facesse venire subito voglia di ballare, un suono movimentato, da discoteca».

Direi che ci sei riuscita, ma, raccontaci, com’è iniziata la tua passione per la consolle?

«Quando ero piccola mi piaceva tantissimo la musica e anche a mio padre. Ogni estate lui faceva delle serate con dei dj e vederli suonare mi interessava, volevo provare, vedere come era prendere due pezzi, mixarli e creare qualcosa di tuo. Mio padre poi mi ha fatto un bellissimo regalo, la mia prima consolle. Così ho iniziato a fare le prime cose e da lì non mi sono più fermata, perché sentivo che ce l’avevo nel sangue».

I tuoi punti di riferimento come dj?

«Mio padre, perché mi è sempre stato a fianco e mi ha sempre aiutata su tutto, dj Albo, che mi ha fatto conoscere meglio la musica anni ’80 e ’90 e mi ha aiutata a migliorare e Sandro Murru, che mi ha fatto nascere l’interesse per il djing».

Nelle cuffie?

«David Guetta, Corona, gli Eiffel 65, Mina, Alice Dj, Mahmood, Annalisa… mi piace suonarli. Se devo solo ascoltare, però, mi piace di più il rap o la trap di Sfera Ebbasta e Anna Pepe».

Crescere in Sardegna ti sta aiutando a sviluppare la tua passione?

«Qui ci sono tanti dj bravi, ma, purtroppo, emergere non è molto facile, per diversi motivi. La cosa bella, però, è che qui è un posto meraviglioso, c’è sempre tanta gente e quando suono nelle piazze l’estate ci sono tanti turisti, anche stranieri, che possono sentire la mia musica e conoscermi».

La serata più bella?

«Al Tanka Village, il posto è bellissimo e ballavano tutti. Mi sono divertita tantissimo!».

Quando non fai musica e non sei alle prese con la scuola, cosa ti piace fare?

«Mi piace molto guardare i film e poi faccio ginnastica, amo passare il tempo in palestra ad allenarmi. Poi, mi piace disegnare e ballare».

In consolle che emozioni provi?

«Energia, felicità e allo stesso tempo tranquillità».

E con la musica cosa sogni di realizzare?

«Diventare una dj super famosa da grande, continuare questa carriera e fare nuovi dischi, perché è veramente bellissimo e non voglio mollare. Da qui in poi ogni mese uscirà un nuovo disco. A ottobre andrò ad Amsterdam e, a marzo, a Miami ci sarà un incontro con tutti i migliori dj della scena mondiale».

