Dj Matrix è il re di Su Marrulleri di Marrubiu 

Quando si parla di musica dance italiana, il suo nome è una garanzia. Matteo Schiavo, in arte Dj Matrix, sarà il protagonista della quarantaseiesima edizione del Carnevale Su Marrulleri di Marrubiu, in programma domani. Re incontrastato dell’energia “da giostra”, capace di trasformare ogni piazza in una pista a cielo aperto, porterà sul palco i pezzi storici che lo hanno spinto in cima alle classifiche della dance italiana. Dai tormentoni che hanno fatto ballare intere generazioni alle hit più recenti, il suo sound è diventato sinonimo di festa, leggerezza e condivisione. E a Su Marrulleri promette uno show travolgente, cucito su misura per uno dei carnevali più amati dell’isola.

Lo show

Dj Matrix, che negli anni ha sfornato album di successo come “Musica da giostra” – diventato un vero e proprio marchio di fabbrica in più volumi – e hit diventate cult come “La tipica ragazza italiana” e “Courmayeur”, torna in Sardegna con il progetto “Musica da Après-Ski Vol. 2”. «L’après-ski nasce in Austria, ma ormai è un genere musicale», racconta. E se il termine richiama subito l’immaginario delle località sciistiche di lusso, il filo rosso con l’Isola non è affatto distante: «Sono suoni classici tirolesi che funzionano anche in Sardegna perché, in qualche modo, somigliano alla musica tipica sarda: ha sempre rappresentato un punto d’incontro».

Il linguaggio

Spiegare la musica di DJ Matrix non è semplice, soprattutto se la si osserva superficialmente come semplice “musica per fare caos”. Dietro l’energia e i ritmi martellanti c’è una chiave emotiva ben precisa. «I brani che funzionano di più sono quelli con una vena nostalgica», racconta. «La gente tende ad associare la musica dance a un tempo passato di felicità. È come se restituissi un pezzo anni ‘90 nuovo: è questo che cerco di trasmettere e a cui continuo a ispirarmi».

Le piazze sarde

Per Dj Matrix non è certo la prima volta in Sardegna, e il legame con l’Isola passa dalle sue piazze. «Quando vengo qui mi affascina il modo in cui viene vissuta la festa rispetto ad altre parti d’Italia: sembra che si sia fermato il tempo», racconta. «Tutto il paese è partecipe, al di là di chi si esibisce. L’evento viene sostenuto, sentito, condiviso».

