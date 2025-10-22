VaiOnline
San Gavino.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Dj Licari: così ho conquistato Londra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da San Gavino Monreale a Londra dove vive da 16 anni e dove ha realizzato il sogno di essere un grande dj. Si tratta del sangavinese Massimo Licari, 53 anni, che vive nella capitale del Regno Unito dal 2009 dove ha realizzato una sua personale etichetta musicale che parte dalla musica analogica, cosa quasi impensabile nell’epoca delle grandi tecnologie digitali.

«Nel 2018 – racconta – ho ricominciato con una nuova veste ‘Maximilian’ e con un progetto che ha poi visto l’apertura della mia personale etichetta musicale “Evideon Studio Records”. Nel 2022 è uscito il primo dei tanti EP dal titolo “Mikrokosmos”, completamente analogico strutturato e con strumenti anni ‘90 come Roland, Yamaha, Korg, Prophet e Oberheim e soprattutto tutto registrato su bobina. Il mio studio ha ricevuto interessanti feedback: stavo andando nel verso giusto. Oggi mi ritrovo con altri 5 dischi usciti e in attesa di farne uscire altri 18».

La passione di Massimo parte nel 1980 quando il padre gli fece ascoltare Franco Battiato. «Poco dopo – racconta – ricevetti in regalo per Natale un piccolo piano Bontempi e imparai da solo a leggere musica e strimpellare canzoni di Natale e compleanno, un principio di creatività». L’amore per la musica ormai è sbocciato. «Tra il 1984 e il 1986 ero ossessionato dai mixati di Riccardo Cioni, Carlo Oliva e Sandro Murru, era il periodo della Italo-dance in Sardegna nelle discoteche: sognavo di essere lì ma ero troppo giovane. Nell’87 cominciai ad acquistare i primi dischi dal Belgio, era la New Beat. Cominciai ad esercitarmi e registrare mixati per feste tra amici, ma le mie playlist venivano quasi sempre rifiutate».

Nel 1990 comincia a frequentare discoteche in Sardegna: «Con alcuni amici tentammo di organizzare un maxi rave in un capannone nella zona industriale di Villacidro, ma la questura ci bloccò». Nel ‘97 con gli amici creò il gruppo 3D. «Cominciò a girare il mio nome e piano piano conquistai le discoteche in Sardegna proponendo il mio sound alternativo e pionieristico. Ricordo la mia prima performance da pagato 100mila lire al cine Disco Olimpia, con il leggendario Giorgio Senis che mi diede fiducia. Nel 2025 ho deciso di fare un Uk tour esclusivamente in club segreti con la restrizione di telefoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 