Dj Licari: così ho conquistato Londra 

Da San Gavino Monreale a Londra dove vive da 16 anni e dove ha realizzato il sogno di essere un grande dj. Si tratta del sangavinese Massimo Licari, 53 anni, che vive nella capitale del Regno Unito dal 2009 dove ha realizzato una sua personale etichetta musicale che parte dalla musica analogica, cosa quasi impensabile nell’epoca delle grandi tecnologie digitali.

«Nel 2018 – racconta – ho ricominciato con una nuova veste ‘Maximilian’ e con un progetto che ha poi visto l’apertura della mia personale etichetta musicale “Evideon Studio Records”. Nel 2022 è uscito il primo dei tanti EP dal titolo “Mikrokosmos”, completamente analogico strutturato e con strumenti anni ‘90 come Roland, Yamaha, Korg, Prophet e Oberheim e soprattutto tutto registrato su bobina. Il mio studio ha ricevuto interessanti feedback: stavo andando nel verso giusto. Oggi mi ritrovo con altri 5 dischi usciti e in attesa di farne uscire altri 18».

La passione di Massimo parte nel 1980 quando il padre gli fece ascoltare Franco Battiato. «Poco dopo – racconta – ricevetti in regalo per Natale un piccolo piano Bontempi e imparai da solo a leggere musica e strimpellare canzoni di Natale e compleanno, un principio di creatività». L’amore per la musica ormai è sbocciato. «Tra il 1984 e il 1986 ero ossessionato dai mixati di Riccardo Cioni, Carlo Oliva e Sandro Murru, era il periodo della Italo-dance in Sardegna nelle discoteche: sognavo di essere lì ma ero troppo giovane. Nell’87 cominciai ad acquistare i primi dischi dal Belgio, era la New Beat. Cominciai ad esercitarmi e registrare mixati per feste tra amici, ma le mie playlist venivano quasi sempre rifiutate».

Nel 1990 comincia a frequentare discoteche in Sardegna: «Con alcuni amici tentammo di organizzare un maxi rave in un capannone nella zona industriale di Villacidro, ma la questura ci bloccò». Nel ‘97 con gli amici creò il gruppo 3D. «Cominciò a girare il mio nome e piano piano conquistai le discoteche in Sardegna proponendo il mio sound alternativo e pionieristico. Ricordo la mia prima performance da pagato 100mila lire al cine Disco Olimpia, con il leggendario Giorgio Senis che mi diede fiducia. Nel 2025 ho deciso di fare un Uk tour esclusivamente in club segreti con la restrizione di telefoni».

