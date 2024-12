Dj Jad e Wlady: «Il 2025? Un album con J-Ax ma anche con i sardi Sa Razza e La Fossa» 

Sarà un riscaldamento coi fiocchi in vista del Capodanno il dj set, con cui Dj Jad e Wlady, oggi, dalle 18, trasformeranno piazza Ferralasco a Sant’Antioco in una discoteca a cielo aperto. Membro fondatore degli Articolo 31, il primo, da sempre dietro i piatti; dj e producer internazionale, vincitore del Premio alla carriera ai Dance Music Award 2016, il secondo, i fratelli Perrini, da Milano - Vito, aka Dj Jad, classe ’66 e Wladimiro, alias Wlady, classe ’74 - sono la mente musicale dietro alcuni dei più grandi successi degli Articolo 31 e non solo, da “Maria Maria” a “Maria Salvador”, fino a “Disco Paradise”. Autori, negli anni, delle produzioni per diversi album degli Articolo 31, Wlady e Jad hanno realizzato insieme quella per l’album della reunion della storica formazione rap milanese, “Protomaranza”, e oggi, dopo un paio di singoli featuring Al Bano e Ivana Spagna, sono pronti a tornare, nel 2025, con il loro primo album in duo, un lavoro, che conta più di una collaborazione sarda. «La Sardegna è sempre con noi e non vediamo l’ora di tornare», dicono. «Abbiamo una seconda famiglia a Nord dell’Isola, persone speciali, come tutti i sardi».

Jad: «Nel 2025 uscirà in nostro album insieme. Abbiamo iniziato prima del Covid, poi sono usciti alcuni singoli, con Al Bano, Ivana Spagna, ora è finito e si intitolerà “Alboom”. Ci sarà anche J-Ax e, poi, tutta la cricca sarda, dai Sa Razza, ai La Fossa e tanti altri ragazzi sardi della vecchia scuola, gente di talento e molto genuina, come piace a noi».

Domenica sarà un bel riscaldamento per il Capodanno.

J: «Esatto. Io e mio fratello siamo super rodati. Trasformeremo la piazza in una grande discoteca a cielo aperto, con i nostri successi del passato e del presente. La mission dei fratelli Perrini è far divertire la gente».

Com’è stato crescere con questa passione comune?

Wlady: «Ricordo quando Jad si è comprato il primo impianto da dj, avevo 10 anni e mi ci allenavo di nascosto. A sua insaputa mi ha passato questa passione, poi, mi ha colto in flagrante e a quel punto mi ha detto: “Sai che c’è? Ti porto in giro con me a suonare”. L’amore per la musica ci ha uniti tantissimo, viviamo praticamente in simbiosi».

J: «Ogni tanto trovavo qualche testina rotta, perché quando ha iniziato Wlady faceva le gare di scratch e ci andava pesante, ma è diventato un super dj, quindi, passino i danni. Ha lavorato nei migliori locali di Milano e non solo, ha fatto una bellissima gavetta solista e, dalla reunion degli Articolo 31, abbiamo deciso di lavorare insieme, sia nelle produzioni, che nei dj set, che facciamo in giro per l’Italia».

Insieme avete prodotto l’attesissimo album della reunion degli Articolo 31.

J: «L’artefice della reunion è stato Wlady. Rifare un album dopo tanti anni è stato molto emozionante, abbiamo lavorato bene e siamo molto soddisfatti del risultato. Wlady ha contribuito tanto anche artisticamente, non solo nelle produzioni, anche se non faceva parte degli Articolo 31, è sempre stato una parte fondamentale».

W: «Mi sa che mi tocca pagargli il pranzo, sta parlando troppo bene di me».

J: «Ma no, pistola, l’amore è alla base di tutto».

Nel disco c’è anche un featuring con Neffa, “Contrabbando”, e in questi giorni si celebrano i 30 anni di “SxM”. Cosa è rimasto oggi di quell’età dell’oro del rap italiano?

J: «Pochissimo, ahimè! I giovani dovrebbero essere più aperti, invece sono ghettizzati su un certo tipo di musica, quando c’è stata una storia importante per quanto riguarda il rap in Italia. Io, però, sono ottimista, penso che si tratti di cicli e confido in un ritorno della varietà musicale che c’era negli anni Novanta. Neffa l’ho beccato qualche giorno fa nella sede della Sony e mi ha fatto sentire delle bozze del suo nuovo disco: una figata, sta tirando fuori quell’anima che non c’è più ed è quello che abbiamo fatto anche noi con gli Articolo 31».

W: «Le cose belle ci sono, basta ricercarle».

