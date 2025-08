Dj Godzi, i pm romani sulla pista dell’omicidio preterintenzionale 

Napoli. La procura di Roma ha disposto il sequestro della salma di Michele Noschese noto come Dj Godzi, il napoletano deceduto nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana a Ibiza in circostanze ancora non chiare: gli inquirenti romani, competenti per i fatti che riguardano i cittadini italiani all’estero, hanno aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. L’ipotesi è dunque che l’uomo sia morto in seguito al trattamento dei poliziotti spagnoli, che l’hanno immobilizzato.

Giovedì Pino Noschese, padre del dj, è stato ascoltato in questura a Napoli, su incarico della procura romana. Agli investigatori italiani ha ripetuto quanto già affermato davanti agli inquirenti spagnoli e cioè di aver saputo da un amico del figlio che durante il fermo da parte della Guardia Civil - intervenuta perché il figlio, in forte stato di agitazione, stava minacciando un vicino con il coltello - il 35enne sarebbe stato colpito dagli agenti per poi morire. «Non entro nel merito di quello che è successo, ma in Italia se una persona è in forte stato di agitazione, è dispnoico, cioè ha una insufficienza respiratoria, si chiama un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede invece l’intervento della polizia», ha detto Pino Noschese.

Secondo la Guardia Civil, che ha reso noti gli esiti dell’autopsia svolta in Spagna, il trentacinquenne napoletano è morto per arresto cardiocircolatorio conseguente alla «assunzione continuata di stupefacenti», e sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di lesioni. Ulteriori accertamenti svolti a cura della famiglia, invece, avrebbero rilevato fratture di costole e delle due clavicole. È a questo punto possibile che l’autorità giudiziaria romana disponga ulteriori esami.

RIPRODUZIONE RISERVATA