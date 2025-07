Dj Godzi, giallo sul decesso La famiglia chiede l’autopsia 

Ibiza. Una morte improvvisa, dalle cause ancora sconosciute. E con il dubbio che vi possa essere stato un coinvolgimento della Guardia civil spagnola. Sono poche e frammentarie le notizie sulla morte del dj e producer napoletano Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come Godzi, deceduto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza, dove viveva da circa 10 anni. Era molto noto sulla scena della musica techno, con numerose produzioni e concerti all’attivo in tutto il mondo.

Sulle circostanze della morte, al momento, solo indiscrezioni. C’è chi parla di una festa ad Ibiza durante la quale, a causa del rumore, sarebbe intervenuta la polizia. Qualcuno riferisce di una reazione troppo energica degli agenti, che avrebbe portato alla morte del Dj, che non sarebbe stato trasportato in ospedale ma direttamente all’obitorio. Al momento niente conferme ufficiali. Le autorità diplomatiche italiane stanno seguendo la vicenda e la famiglia del giovane avrebbe preteso l’autopsia, per chiarire le cause di una morte improvvisa. La magistratura locale ha aperto un fascicolo. Noschese, laureato in Economia, figlio di un noto medico napoletano, si era trasferito a Ibiza per trovare nuova ispirazione ed aveva lasciato la sua città, alla quale è però sempre rimasto molto legato. Da ragazzo era stato un calciatore promettente militando in club blasonati, fino alla Serie A Svizzera. Aveva però rifiutato il contratto da professionista per la consolle.

