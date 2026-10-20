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Pro Loco.
21 ottobre 2026 alle 00:35

Dj e non solo, un tuffo negli anni Novanta 

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In attesa del Natale, la Pro Loco chiude il ciclo di iniziative autunnali con un appuntamento speciale: l’iniziativa “90’ Nostalgie” che si unisce al quarto Memorial Davide Piras, un noto dj scomparso qualche anno fa. Domenica, dalle 10 alle 20, sarà dunque una giornata tutta da vivere all’oratorio Ferrini, dedicata al vinile con ospite dj Carlo Oliva e un ricchissimo line-up.

Ma la scena sarà non solo per la musica anni Novanta. La giornata a ingresso libero prevede infatti mostra e scambio di vinili, podcast e interviste, expo biciclette e scooter, gli sgangherati collezionisti Bmx Sardegna. In mezzo ricordi e tanta voglia di divertirsi. Un appuntamento organizzato nel segno della musica e della nostalgia, per rivivere insieme un’epoca che ha lasciato il segno.

«Quella estiva è stata una stagione molto intensa» spiega il presidente della Pro Loco, Stefano Lai, «che ci ha visto impegnati in diversi fronti e soprattutto in diverse zone della città, dal centro al litorale, seguendo sempre il nostro intento di portare le iniziative in tutti i quartieri. Dalla festa della birra alle sagre nel litorale e ancora la rievocazione vittoriana al parco Europa a Pitz’e Serra. Adesso ci concentreremo sul Natale».

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