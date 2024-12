Dj e musica dance, il paese propone il Capodanno in piazza 

Far vivere la "regina dell’estate” anche l’ultimo dell’anno. Ci prova l’amministrazione comunale di Villasimius, l’unico paese del Sarrabus che per Capodanno propone qualcosa negli spazi pubblici, con un concerto in piazza Margherita Hack la sera del 31 dicembre. Ad esibirsi sul palco il dj Walter Pizzulli e gli “Atom” con musica dance anni 2000 rivisitata dai dj internazionali Nari e Milani. «È una festa - spiega Michele Cireddu, consigliere con la delega al Turismo - per i tanti o pochi giovani di Villasimius e del Sarrabus e per chi trascorrere gli ultimi giorni dell’anno nella nostra località. Per chi ci sceglie ci sono b&b e piccoli hotel aperti anche se in numero ridotto».

Cireddu invita tutta la comunità a fare gioco di squadra per portare a Villasimius, magari dal prossimo anno, nomi di grande richiamo in grado di attirare migliaia di persone: «Occorre - aggiunge - programmare da subito cercando di partecipare ai bandi della Regione che consentono di avere contributi tali da poterci permettere grandi artisti. Un lavoro che deve essere dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, imprenditori ed esercenti compresi». L’invito, insomma, è quello di lavorare assieme «per riappropriarci di un forte senso di comunità. Dobbiamo evitare di avere solo due bar aperti in questo periodo e attivare tutti i servizi collegati all’ospitalità e ricettività».

RIPRODUZIONE RISERVATA