Dj, aperitivi e disco: gli eventi nei locali 

Nuovo weekend ricco di appuntamenti per il popolo della notte.

Oggi Vision è la serata elettronica del 7Vizi. In consolle C_Sky e Tifu (violino), DJ Sanna e le percussioni di Pablo. Aperitivo all’RB con il djset di Marcello Mereu (house). Le disco in via Newton: al Soho Iconic by Zona Trap e i dj 4AM, Spoli, Nait (black, trap). Serata Stars al Room con i DJ Casu, Cozzolino, Bacchi (latino, hiphop) e la voce di Garghy. Festa universitaria al Mag con la latin/hiphop dei DJ Picci e B-Miken. C’è musica elettronica anche al Twelve con Moveon/Sonic Breaks. I dj sono Genetic Drums, Iral, Mgh e Personne.Party Escape al De Candia, djset di JFK e Meloni (house). Preserata da Saudade, dalle 22 djset di Laddo (house). Al Bacan pre-cena con Agostinelli (house) poi Tixi (house). Buoncammino dischi al Luchia: dalle 19 alla consolle BettoSun.

Domani all’Opera in Fiera c’è Tony Effe per la Rassegna Seven Urban Summit, supportato dal Format Latino Bebecita. Evento Janas PsyTrance al Twelve Club con special guest Psykia e i DJ Spazio Vuoto, Strickserr e Tano. Allo 040 preserata salsa/bachata/kizomba, poi la dance 90/00 di Berrita. Format Miami al De Candia, musica afrohouse con Felix Catus. Al BLiv hiphop/rap/trap con 4AM e Stefanonthebronx. Al Bacan aperitivo con Agostinelli (house), poi live di Rovelli e a seguire Tixi (house). Sempre a Su Siccu, al Tartarughino, pre e dopocena con DJ Cozzolino (house/hits). Nelle discoteche di via Newton White Party al Soho: sala centrale (hits/black/latina) con i DJ Leoni, Farigu e Pinelli. Pippotendenza party al Room con DJ Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli.

