Divorzio all’italiana: quel «No» che cambiò il Paese 

Quel «No» ha cambiato l’Italia. Un vento nuovo che ha investito la famiglia e l’intera società Sono trascorsi 50 anni dal referendum (12 e 13 maggio 1974) con il quale la maggioranza degli elettori (con una percentuale che sfiora il 60%) si oppone all’abrogazione della legge sul divorzio. Anche la Sardegna asseconda quel vento: nell’Isola il no vince con il 55%. Solo la provincia di Nuoro va controcorrente (il sì trionfa con il 60%). «Alla prevalenza abrogazionista della provincia», scrive L’Unione Sarda, «si può trovare una convincente spiegazione non solo nella tradizionale saldezza della famiglia barbaricina e nell’isolamento di molti paesi ma soprattutto dovrebbe aver giocato un ruolo decisivo la realtà dolorante dell’emigrazione che nel Nuorese, come in altre zone dell’alto Oristanese e della provincia di Sassari, ha frantumato migliaia di famiglie ingenerando il timore che il divorzio possa costituire un fattore di disgregazione definitiva». «Nel quadro di un Paese frammentato», sottolinea Lucia Bonfreschi, docente di Storia politica dell’Italia contemporanea all’Università di Roma Tre (ha pubblicato il libro “Un’idea di libertà” sulle vicende del Partito radicale), «il centro nord si pronuncia compattamente per il no. Il centro sud, invece, vota tendenzialmente per il sì all’abrogazione. Il Molise, la Puglia, la Campania e la Basilicata, sono le regioni in cui il sì raggiunge la maggioranza assoluta. La Sardegna, si avvicina molto di più, con il 55% per il no, alla media nazionale pur con differenze tra i territori».

Perché l’esito di quel referendum e, ancora prima, la legge sul divorzio rappresentano un momento di svolta?

«La legge viene approvata nel 1970. Per capire quanto rappresenti una svolta bisogna ricordare quali fossero la legislazione e la giurisprudenza in Italia prima di quella data. Nonostante i principi di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, che erano stati sanciti dalla Costituzione, di fatto il diritto di famiglia era basato sul principio di autorità del marito rispetto alla moglie e ai figli. Alla fine degli anni Cinquanta la Corte di Cassazione aveva stabilito il principio che per il marito non costituisse reato percuotere la moglie qualora avesse disobbedito a un ordine del consorte. E tutti coloro, che erano nelle condizioni di sostenere le spese di una causa per l’annullamento del matrimonio davanti al Tribunale della Sacra Rota, riuscivano a divorziare. La legge che prevede il divorzio va incontro ai cambiamenti della mentalità della società italiana, sana differenze giuridiche tra cittadini, tra uomini e donne. È una legge che va nella direzione di una maggiore separazione tra la legislazione italiana e la chiesa cattolica».

Quel no è una sconfitta della Democrazia cristiana.

«Il mondo cattolico non è compatto sin dal momento della raccolta delle firme. Una parte dei credenti italiani si allontana dalle indicazioni della chiesa. Un gruppo di esponenti del mondo cattolico, pensiamo a Raniero La Valle, Pietro Scoppola, Giuseppe Alberigo, manifesta il suo dissenso lanciando, all’inizio del 1974, un appello in difesa della legge. Anche la Dc, al suo interno, è divisa. Mentre Amintore Fanfani decide di cavalcare la campagna per il sì al referendum, dichiarando che la famiglia italiana si sarebbe sfasciata, altri dirigenti, come Aldo Moro, sono più perplessi. Il referendum sul divorzio apre crepe all’interno della Dc, tra la Democrazia cristiana e il mondo cattolico, e anche tra i credenti e le gerarchie cattoliche».

I radicali di Marco Pannella da subito si mobilitano per difendere la legge.

«Sin dalla metà degli anni ‘60 creano la Lid, Lega italiana per il divorzio. Dobbiamo ricordare non solo Pannella ma anche Mauro Mellini. I radicali non sono stati gli unici, ma fin dall’inizio si sono impegnati nel trasformare la mobilitazione per divorzio in una battaglia politica. Quando si chiudono le urne, Pier Paolo Pasolini dichiara che il vero vincitore del referendum è Marco Pannella».

RIPRODUZIONE RISERVATA