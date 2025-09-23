VaiOnline
Il seminario.
24 settembre 2025 alle 00:41

Divorzi e minorenni nel diritto di famiglia 

Nel panorama della giustizia il diritto di famiglia sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale e processuale. Per guidare gli avvocati attraverso le acque, talvolta insidiose, della riforma Cartabia, la neonata sezione cagliaritana dell’associazione forense Avvocatura e Famiglia promuove l’evento formativo “Riflessioni su profili critici della riforma Cartabia” nei procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Appuntamento venerdì nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari alle 15.30. Non solo un seminario, ma un momento di approfondimento sul futuro di un ambito che tocca il cuore stesso della società.

Tra le cause pendenti, quelle relative alle persone e alle famiglie sono la maggior parte. Nel 2016 si è registrato un picco di divorzi pari a 99 mila casi e, attualmente, su 100 matrimoni, il 60% circa trova il suo epilogo in un divorzio. Non solo, un terzo dei minori è figlio di genitori separati.Il convegno offre un supporto cruciale per affrontare i cambiamenti che ridisegnano i procedimenti relativi a persone, minori e, per la prima volta, alle famiglie al plurale: «Un fatto altamente sintomatico di un nuovo presupposto culturale che ha ispirato il legislatore. Il convegno si concentra proprio sulle criticità ermeneutiche di questa riforma» chiarisce Anna Maria De Montis, presidente della sezione cagliaritana dell’associazione Avvocatura e Famiglia. Previsti, dopo i saluti istituzionali, gli interventi di tre esperti: l’avvocato Giancarlo Savi, presidente nazionale dell’associazione, e due magistrati, Valerio Guidarelli del tribunale di Ancona e Costanzo Cea, già presidente della prima sezione civile della Corte d’Appello di Bari.

