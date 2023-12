“Divise sporche”, il Pm chiede 10 anni 

Oltre 10 anni di reclusione chiesti ieri in tribunale dal pm Giovanni Porcheddu nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette “Divise sporche”. Un processo che vede imputati tre agenti della polizia di Stato per corruzione, peculato, falso ideologico, frode assicurativa, reati che sarebbero stati commessi tra il 2013 e il 2015. Ad avere la peggio nelle istanze del pubblico ministero è stato Gianluca Serra (non più in servizio) con la richiesta di 5 anni e 6 mesi, accusato, in particolare, di aver sottratto la somma di 5mila euro nel corso di una perquisizione a carico di uno spacciatore e di averne trattenuto, insieme al collega della Volante Marco Fenu, 4mila e 600, dandone 400 all'informatore che aveva fatto la soffiata. L'accusa di corruzione si riferisce anche a un'altra operazione di sequestro di droga, ai danni di uno spacciatore senegalese sempre su indicazione della stessa persona che in cambio avrebbe dovuto ricevere degli stupefacenti. È di 4 anni e 2 mesi la richiesta a carico di Marco Fenu, anche lui imputato per corruzione e peculato. Un anno invece per il terzo e ultimo agente Pier Franco Tanca, imputato per falso e 4 anni per Maurizio Allocca, che avrebbe fatto da garante nella cessione di sostanza stupefacente. Il pm ha dichiarato estinto il reato di frode assicurativa e il collegio ha rinviato a gennaio per la discussione delle difese. (e.fl.)

