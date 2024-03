Divina Provvidenza: «Non ce ne andremo» 

La mano sul cuore, in Regione. Sembra proprio il massimo ente politico sardo l'unico salvatore possibile della Casa della Divina Provvidenza. Al centro ieri di un corteo per le vie della città, formato da lavoratori e parenti degli ospiti, che chiedevano un intervento per impedire la chiusura. Destino già scolpito dalla sentenza del tribunale, a fine 2023, che decretava il fallimento e sanciva, a febbraio di quest'anno, “l'immediata liberazione della struttura”, indicando il 20 marzo come termine ultimo per “svuotare” l'ospizio da 40 soggetti deboli e dai 17 dipendenti. «Ma dopo il 20- dichiara una Oss, Bernardetta Rudas- noi rimarremo con gli ospiti. Nessuno li potrà spostare». «Come facciamo? - spiega la nipote di un anziano- Le rette altrove sono troppo esose».

Servirebbe allora una proroga all'ultimatum del giudice, misura richiesta ieri a gran voce proprio davanti a Palazzo di Giustizia. I manifestanti poi, armati di comprensibile rabbia, hanno incontrato il sindaco Nanni Campus. «Tutto quello che sarà necessario per gli ospiti- assicura- state sicuri che si farà». A partire dal trasferimento, la prossima settimana, di dodici di loro a Casa Serena. «Parliamo di quelli sassaresi, gli altri dovrebbero esseri presi dai loro comuni», precisa. Ricordando, mentre teneva in vita una flebile speranza, che la Divina Provvidenza è una realtà a gestione regionale, proprio il riferimento che, mentre si prepara il cambio della guardia a Villa Devoto, ancora latita. Intanto in consiglio comunale, ieri sera, non è stata inserita all'ordine del giorno l'interrogazione della minoranza proprio sulla Casa.

