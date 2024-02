Divina Provvidenza fallita «Alcuni anziani a Casa Serena» 

«Alcuni anziani della Divina Provvidenza andranno a Casa Serena». È l'unica certezza, riferita ieri dal sindaco Nanni Campus alla delegazione di lavoratrici e parenti degli ospiti dell'istituto che hanno manifestato davanti al Comune e chiesto un intervento delle istituzioni dopo il fallimento della struttura decretato dal giudice alla fine del 2023.

«Per il personale ci sono poche speranze- dichiara Maria-Rita Sommo- ma noi continueremo a lottare». Per i 43 ospiti rimasti si dovrebbe quindi aprire il paracadute dell'istituto di via Pasubio ma solo per quelli che hanno la residenza in città. Durante il sit-in anche l'incontro con il ministro Matteo Salvini che si è fermato a parlare con le lavoratrici.