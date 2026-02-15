Divina Brignone anche le rivali si inchinano 

CORTINA D'AMPEZZO. Un oro per far gridare al miracolo, il bis per entrare nella leggenda. Federica Brignone domina il gigante di Cortina a 72 ore dal superG, a coronare una delle imprese più incredibili nella storia dello sci: da un infortunio che poteva mettere fine alla sua carriera a due vittorie in dieci mesi, tra fisioterapia e antidolorifici. Inutile cercare una spiegazione razionale, «non riesco a capire niente», spalanca le braccia l'azzurra, che all'arrivo vede le rivali inginocchiarsi davanti a lei in un tributo a metà tra l'affetto e l'ammirazione mentre la tribuna delle Tofane è una bolgia.

La gara

Se il superG sembrava un film di Hollywood, questa è una prova di forza nella disciplina che più di tutte ha dato gioie alla valdostana. Brignone è scesa col pettorale 14, lontana dalle prime sette del ranking a causa del lungo stop forzato. In quel momento in testa c'è un terzetto formato dalla svedese Sara Hector, dalla norvegese Thea Louise Stjernesund e dall'italiana di bandiera albanese Lara Colturi. Tutte e tre con lo stesso crono, che l'azzurra sbriciola fin dal primo parziale continuando a martellare una porta dopo l'altra, in un crescendo sottolineato dalle ovazioni del pubblico, che all'arrivo le tributa una standing ovation. A scendere non è l'atleta reduce dall'infortunio ma quella di un anno fa, inaffrontabile in gigante. «La neve è facilissima, il tracciato piuttosto easy. Io ho cercato di attaccare e fare tutto in modo pulito e intelligente», la lettura dell'azzurra, che prima della prova ha raccontato di essersi sentita «tranquilla».

La giornata è tinta d’azzurro: Sofia Goggia strappa la terza piazza provvisoria prima di concludere decima. Lara Della Mea stupisce e recupera 10 posizioni, ma Hector e Stjernesund, argento ex aqquo, si salvano per 5 centesimi dalla rimonta. Asja Zenere è 14ª e migliore della seconda manche. Brignone non fa errori e, con cinque podi, diventa la sciatrice italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi: supera Deborah Compagnoni e pareggia il conto dei podi con Alberto Tomba, che la chiamano per renderle omaggio. «Sei stata fantastica», le dice la valtellinese emozionata quando ricorda il recupero dall'infortunio.

