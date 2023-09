Divieto ignorato sulla Provinciale 85 chiusa per lavori 

Con la sistemazione della segnaletica si concluderanno i lavori sulla Provinciale 85 che da Iglesias conduce in direzione della Provinciale 2. La strada ora presenta un nuovo asfalto e gran parte del guardrail è stata sistemata. E così, nonostante il divieto di percorrenza e la pericolosità per la mancanza delle condizioni di sicurezza della strada, negli ultimi giorni con il completamento della stesura dell’asfalto, il traffico è notevolmente aumentato. Tuttora, infatti, vige il divieto di transito per i non residenti – con dei blocchi in ingresso e in uscita (quello in prossimità dell’ex casa circondariale nei giorni scorsi era stato rimosso) – ma questo non impedisce il transito anche ai veicoli non autorizzati.

A distanza di un anno dalle previsioni di consegna (i lavori iniziati nel marzo del 2022 avrebbero dovuto concludersi entro il 17 settembre dello stesso anno) la fine sembra più vicina. ( ad. se. )

