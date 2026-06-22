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Carloforte.
23 giugno 2026 alle 00:20

Divieto di parcheggio al molo per attività dei tecnici 

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Oggi a Carloforte saranno eseguiti i rilievi dei sottoservizi nell’area della banchina tra il molo Tagliafico e il molo San Pietro, in corrispondenza con il parcheggio a pagamento su entrambi i lati. Si tratta di rilievi necessari per il progetto regionale di elettrificazione delle banchine del porto di Carloforte, passaggio indispensabile per contribuire in modo concreto agli obiettivi di ecosostenibilità dei porti nelle isole minori. In occasione di questi rilievi «si rende quindi necessario – si legge in un avviso diffuso dal Comune – liberare il tratto di banchina indicato dalle auto in sosta tra il molo Tagliafico e il molo San Pietro. Ci scusiamo per il disagio». (a. pa.)

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