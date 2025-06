Divieto di navigazione in laguna: scontro tra Provincia e Comune 

Incomincia un’altra estate ma sul canale della laguna di Sant’Antioco vige ancora il divieto di navigazione. Il sindaco sollecita risposte dalla Provincia e nonostante ci siano 500 mila euro a disposizione per mettere le boe, ad oggi, tutto è fermo.

«È necessario stabilire un cronoprogramma per i lavori - dice il sindaco Ignazio Locci - con trasparenza e nella consapevolezza di dare sicurezza alla navigazione sul canale. Il commissario della Provincia ha l'opportunità di rendere un ricordo indelebile nel territorio grazie a questo procedimento. Diversamente ci penserà il futuro presidente che sarà un sindaco e saprà interpretare al meglio le esigenze di tutti e non solo di un piccolo partito». Pescatori e diportisti attendono i lavori da anni. «Sin dai primi giorni mi sono occupato dell’argomento. Ho incontrato non solo il sindaco ma anche altri amministratori e soprattutto gli operatori economici della laguna - ha detto l’amministratore straordinario della Provincia, Sergio Murgia - sono riuscito a ottenere 257 mila euro chiedendoli al consiglio regionale. Abbiamo predisposto tutto e siamo in attesta dell’autorizzazione da parte di Marifari. Mi permetto di suggerire al sindaco Locci di essere più accorto nelle sue affermazioni poiché ho già fornito risposte alle sue domande, non sono disposto a cadere in polemiche inutili». La situazione potrebbe essere presa in mano dalla Capitaneria di porto, intenzionata a mettere insieme le parti per arrivare al più presto ad una soluzione.

