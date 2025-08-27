VaiOnline
Iglesias.
28 agosto 2025 alle 00:26

Divieto di navigazione durante la gara di tuffi a Masua 

Porto Flavia si prepara per accogliere la World Aquatics High Diving World Cup 2025, la spettacolare competizione di tuffi dalle grandi altezze in programma dal 30 al 31 agosto. Per garantire che la manifestazione si svolga in sicurezza, il comandante del porto di Portovesme e Capo del Circondario marittimo di Portoscuso ha emanato un’ordinanza marittima che disciplina l’utilizzo del mare antistante il compendio minerario di Masua. Nelle fasce orarie delle gare e degli allenamenti, l’area di mare interessata è interdetta alla navigazione, alla balneazione, alla pesca e a qualsiasi attività subacquea.

Il campo di gara sarà delimitato da boe rosse, attorno al quale verrà istituita una zona di sicurezza. Sono previste deroghe soltanto per le imbarcazioni dell’organizzazione, per le forze dell’ordine e per i mezzi di pubblico servizio. L’ordinanza impone inoltre a tutte le unità che operano nell’area un costante collegamento radio con la sala operativa della Guardia costiera, così da garantire un controllo immediato delle condizioni in mare. Il provvedimento affida all’organizzatore l’obbligo di predisporre assistenza medica e mezzi di soccorso sia in mare che a terra, mentre al presidente di giuria spetta la responsabilità di sospendere le gare in caso di maltempo o altre emergenze. (m. l.)

