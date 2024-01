Divieto di incatenare le biciclette ai pali, la Fiab non si arrende 

È l’assenza di rastrelliere a ledere il decoro cittadino, per non parlare delle auto e di altri mezzi, non certo qualche bici assicurata a un palo: la Fiab non si rassegna e annuncia ricorso al Consiglio di Stato, dopo che il Tar ha ribadito il divieto (previsto dall’articolo 19 del Regolamento di sicurezza e polizia urbana) di «incatenare le biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo».

Se per i giudici amministrativi la salvaguardia della vivibilità e del decoro della città evidentemente resterebbe inevitabilmente pregiudicati da un disordinato e incontrollato accatastamento di biciclette ancorate a supporti pubblici», la Federazione italiana ambiente e bicicletta ha molto da obiettare. Il Comune «ha preso l’ impegno programmatico» a rimediare alla carenza di rastrelliere, e intanto «ha adottato un divieto che va ad incidere su tali carenze, aggravandole», perché così ha impedito «di fatto l’unica “sosta sicura” delle biciclette».

Perciò in una città senza rastrelliere «l’aggancio a un supporto qualsiasi rappresenta l’unica alternativa possibile di parcheggiare la bici per cui non può essere percepita come un mancato rispetto degli spazi comuni e della loro organizzazione».

