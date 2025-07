Divieto di fumo, nessuno controlla 

Al Poetto da quest’anno le sigarette sono bandite. Non solo sulla battigia, come era stato imposto in passato, ma in tutta la larghezza della spiaggia. Lo stabilisce il nuovo regolamento della Polizia locale che dice a chiare lettere «è vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio cittadino», arenili della costa da Margine Rosso a Geremeas compresi. Un provvedimento che nasce per evitare che i fumatori possano disturbare i vicini di ombrellone ma soprattutto per preservare gli arenili spesso trasformati in posacenere con le cicche che vengono lasciate sotto la sabbia.

Divieto ignorato

La decisione va da sé sta facendo discutere anche se la maggior parte dei quartesi, fumatori e non fumatori sembrano essere tutti d’accordo con il divieto. Peccato che, in spiaggia però quasi nessuno rispetti le regole. Basta farsi una passeggiata nel tratto dalla Bussola verso Margine Rosso per vedere tantissime persone con la sigaretta in mano. C’è chi fuma sotto l’ombrellone e chi addirittura mentre si rinfresca con le gambe in acqua. E purtroppo c’è anche chi sotterra la cicca sotto la sabbia.

«Io sono un ex fumatore» dice Giampiero Busonera, «è da anni che non accendo una sigaretta e credo che sia giustissimo vietare il fumo in spiaggia. A mali estremi, estremi rimedi, perché gli incivili buttano le cicche nella sabbia. Il problema è che fatto il divieto ci vorrebbero controlli costanti, perché altrimenti nessuno lo rispetta».

Dello stesso avviso anche Paola Gaviano: «Sono una fumatrice ma quando vado in spiaggia non fumo, non porto nemmeno le sigarette perché anche se siamo all’aperto non mi sembra un luogo adatto per fumare. Peccato però che io sia una delle poche».Patrizia Fassa rincara la dose: «Questo tipo di divieto non dovrebbe essere limitato solo alle spiagge ma dovrebbe essere esteso anche ai parchi, alle piazze e anche ai locali all’aperto perché è davvero brutto che tu stai prendendo un caffè a un tavolino e quello a fianco ti butta il fumo in faccia». E siccome le buone maniere si imparano fin da piccoli, Rosalba Mulana ha insegnato al suo bimbo Gabriele di appena 4 anni che la spiaggia è un bene prezioso. E così lui, tutto fiero, racconta la mamma, «arriva in spiaggia e raccoglie tutti i mozziconi di sigarette che trova nella sabbia. Prende una bustina, li mette lì e poi li butta nel cestino».

Chi si lamenta

Quelli che a non fumare al mare non ci stanno sono davvero pochi, o almeno così sembra. «Non capisco perché vietare di fumare in un luogo aperto come può essere una spiaggia se lo fai comunque sotto il tuo ombrellone senza disturbare gli altri» commenta Enrico Pinna, «discorso diverso è la questione delle cicche. Giusto multare chi le sotterra ma per quanto mi riguarda io mi porto il mio posacenere e non ho mai fatto una cosa del genere».

