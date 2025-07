Nemmeno il tempo di revocare la precedente ordinanza che a S’Oru ‘e mari scatta di nuovo il divieto di balneazione. Il provvedimento anche questa volta si è reso necessario a seguito del monitoraggio dell’Arpas, che ha evidenziato parametri microbiologici oltre i limiti.

Nell’ambito dei consueti controlli, l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, ha rilevato, e conseguentemente comunicato al Comune, che “l'acqua è da considerare temporaneamente non idonea alla balneazione per il superamento dei limiti dei parametri microbiologici di escherichia coli e enterococchi intestinali”. Per questo ha sollecitato l’immediato divieto di balneazione nel tratto interessato. Da qui “preso atto della richiesta dell'Arpas e considerata la necessità di provvedere, con urgenza, sulla questione, il sindaco Graziano Milia ha immediatamente ordinato il divieto temporaneo alla balneazione nelle acque antistanti il tratto tra via Serpentara e via Eolie”. (g.da.)

