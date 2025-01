Divieti rafforzati vicino alle scuole 

Il comandante della polizia municipale di Serramanna ha firmato un'ordinanza che rafforza il divieto di transito delle automobili nell’orario di ingresso e di uscita degli alunni delle scuole dell’obbligo: Via Sicilia, tratto compreso tra la via Rinascita e la via Piemonte e in Via F.lli Bandiera nel tratto compreso tra la via P. Micca e la via Pellico. Nelle due vie si è provveduto infatti alla installazione di un segnale stradale verticale unico, che indica il “Divieto di Transito” negli orari che sono indicati negli avvisi collocati nelle transenne che vengono posizionate all’imbocco delle strade. Al divieto possono fare eccezione i residenti delle vie interessate che potranno fare richiesta all’Ufficio di Polizia Locale di un “pass” apposito, i mezzi di soccorso, scuolabus, i veicoli della polizia locale e quelli adibiti al trasporto delle persone disabili. (f. i.)

